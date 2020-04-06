Какие расходы пришлось сократить в изменениях в бюджет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В проекте изменений в Государственный бюджет на 2020 год были сокращены расходы, касающиеся проведения фестивалей, форумов, культурных мероприятий, часть спортивных мероприятий, статистические наблюдения и командировки и прочее.
Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко.
“В первую очередь мы сократили расходы, касающиеся проведения различных фестивалей, форумов, культурных мероприятий, часть спортивных мероприятий также была сокращена, статистические наблюдения, командировки. Также были сокращены частично заработная плата в государственном секторе, государственных предприятиях”, – сказал министр.
Кроме того, по его словам, в проекте изменений в бюджет были сокращены капитальные расходы, которые “не являются в данном случае первоочередными”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве полностью завершился отопительный сезонВчера, 11:12 - 821 16
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2325 12
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грнВчера, 12:32 - 657 11
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 1467 10
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 33561 8
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьВчера, 09:01 - 34808
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 33561 8
Обновленный рейтинг МФО поможет оформить быстрый займВчера, 09:35 - 5240
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 2975 1
Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой ценеВчера, 10:15 - 2687 1
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4367 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2697
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5798 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19211 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1335