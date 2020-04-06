Какие расходы пришлось сократить в изменениях в бюджет

В проекте изменений в Государственный бюджет на 2020 год были сокращены расходы, касающиеся проведения фестивалей, форумов, культурных мероприятий, часть спортивных мероприятий, статистические наблюдения и командировки и прочее.

Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко.

“В первую очередь мы сократили расходы, касающиеся проведения различных фестивалей, форумов, культурных мероприятий, часть спортивных мероприятий также была сокращена, статистические наблюдения, командировки. Также были сокращены частично заработная плата в государственном секторе, государственных предприятиях”, – сказал министр.

Кроме того, по его словам, в проекте изменений в бюджет были сокращены капитальные расходы, которые “не являются в данном случае первоочередными”.