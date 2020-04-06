Украинцы с начала года купили новых авто на $560 млн (инфографика)

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В первом квартале 2020 году в Украине зарегистрировали 20 тыс. новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила $28 тыс.
Об этом говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.
Сумма расходов в январе-марте составила $560 млн без учета стоимости дополнительного оборудования.
Топ-3 популярных авто:
Бестелером среди моделей был кроссовер Renault Duster. Кроме него были популярны Toyota RAV4 и Kia Sportage.
Среди зарегистрированных в первом квартале авто – 29% машины с дизельными двигателями, а средний объем двигателя составлял 1,9 тыс. кубических сантиметров.
RST
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