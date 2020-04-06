Украинцы с начала года купили новых авто на $560 млн (инфографика)

В первом квартале 2020 году в Украине зарегистрировали 20 тыс. новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила $28 тыс.

Об этом говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Сумма расходов в январе-марте составила $560 млн без учета стоимости дополнительного оборудования.

Топ-3 популярных авто:

самой популярной маркой ​​было Renault, которых зарегистрировали 3,5 тыс. авто;

Toyota (2,9 тыс регистраций);

Kia (1,5 тыс регистраций).

Бестелером среди моделей был кроссовер Renault Duster. Кроме него были популярны Toyota RAV4 и Kia Sportage.

Среди зарегистрированных в первом квартале авто – 29% машины с дизельными двигателями, а средний объем двигателя составлял 1,9 тыс. кубических сантиметров.



RST

Справка Finance.ua:

В феврале в Украине зарегистрировали 6,9 тыс. новых автомобилей. Всего в самый короткий месяц года украинцы потратили на авто $200 млн. Наибольшее количество продаж среди моделей получил кроссовер Toyota RAV4.

В марте из-за карантина продажи снизились на 16%, если сравнивать с мартом 2019 года. Тогда зарегистрировали 6,1 тыс. новых автомобилей, из которых самым популярным был кроссовер Renault Duster.

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