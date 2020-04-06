В первом квартале на больничные направили 2,7 млрд грн: Как стаж влияет на размер выплат

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В течение января-марта 2020 года в Фонд социального страхования Украины подали заявления-расчеты на финансирование пособий по временной потере трудоспособности по 968,1 тыс. больничных листов. Общая сумма составила 2,7 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Размер помощи:
От чего зависит сумма выплат:
Больничные выплачиваются начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления МСЭК инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).
В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве полностью завершился отопительный сезонВчера, 11:12 - 821 16
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2325 12
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грнВчера, 12:32 - 657 11
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 1467 10
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 33561 8
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьВчера, 09:01 - 34808
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 33561 8
Обновленный рейтинг МФО поможет оформить быстрый займВчера, 09:35 - 5240
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 2975 1
Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой ценеВчера, 10:15 - 2687 1
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4367 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2697
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5798 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19211 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1335