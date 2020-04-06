В первом квартале на больничные направили 2,7 млрд грн: Как стаж влияет на размер выплат

В течение января-марта 2020 года в Фонд социального страхования Украины подали заявления-расчеты на финансирование пособий по временной потере трудоспособности по 968,1 тыс. больничных листов. Общая сумма составила 2,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Размер помощи:

среднедневной размер пособия по больничным в первом квартале вырос на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 315,28 грн против 264,17 грн в январе-марте 2019-го;

увеличение размера пособия связано с ростом средней заработной платы в стране.

От чего зависит сумма выплат:

от продолжительности страхового стажа;

определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника;

среднедневная заработная плата (доход, денежное обеспечение) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам.

Больничные выплачиваются начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления МСЭК инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25.07.2018.

Справка Finance.ua:

В период карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности.

Фонд социального страхования Украины совместно с Пенсионным фондом Украины выполнили все необходимые действия по запуску Электронного реестра листов нетрудоспособности.

По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года.

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