Максим Пархоменко: а как будем жить после карантина?

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На прошлой неделе после прохождения голосования по двум ключевым законам, которые нужны для получения транша от МВФ, гривна получила значительную поддержку на межбанке.
Это событие сбило градус напряжения и позволило курсу существенно восстановиться в цене. И если раньше в моменты кризисов прошлых годов мы видели существенные каскадные падения гривны, которые были спровоцированы падением сырьевых рынков, выводом капиталов за границу и снижением курса рубля, то на сейчас ситуация изменилась.
По факту, валюты соседних стран просели крайне сильно, каждая из них показала падение более чем на 15%. Снижение цен на нефть заставляет снижаться курс рубля и тенге, а белорусский рубль из-за высокой интеграции белорусской экономики с Россией идет вслед за ними.
Давайте оценим наши будущие перспективы экономики и курс гривны, основываясь на опыте того же Китая.
Ситуация в КНР
Ранее были опубликованы данные по динамике деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг страны за март. Цифры оказались крайне положительным. Деловая активность смогла не только выйти на старые отметки, но и превысить их. То ли китайские статисты постарались, то ли реально экономика вышла в нормальную фазу, но рост ожиданий связан с открытием многих предприятий и верой в светлое будущее.
В то же время, проблемы Китая на этом не заканчиваются. Уже сейчас многие предприятия столкнутся с проблемами на внешних рынках, на которые они экспортируют товары. Спрос из-за карантина на них просто отсутствует или находится на минимальных значениях.
По сути, основные торговые цепочки поставлены на паузу и экспорт страны будет стоять на месте. Несмотря на это, внутреннее потребление Китая будет расти, а стимулирующие меры будут и дальше их разогревать. Экономика хоть и столкнется с проблемами экспорта, но будет их перекрывать внутренним спросом.
В то же время объемы потребления в Китае будут продолжать расти. В первую очередь за счет дешевой энергии и денег, которые высвобождаются с помощью такой экономии. Таким образом, Китай имеет все шансы нарастить темпы роста, а украинский экспортер увеличить экспорт товаров в эти регионы.
А что для нас?
Несмотря на общую турбулентность на рынках, цены на зерно хорошо прибавили в весе. Это дает возможности для дальнейшего роста экспорта со стороны наших аграриев.
Глобальная картина для нас в данный момент остается не очень хорошей. Но в ней, несмотря на весь негатив, есть один весомый плюс. Он заключается в том, что все кризисы конечны, как и этот. И мнения многих банков и аналитиков сходятся в том, что выход из него будет крайне быстрым – в течении нескольких кварталов.
Для нас это означает, что в течении короткого времени, а это месяц-два, условия могут существенно измениться.
С момента развития кризиса правительства многих западных стран закачали в мировую финансовую систему триллионы долларов. Этот объем денег будет доходить и до Украины.
Размер этих потоков будет определяться нашей привлекательностью на фоне других конкурентов. Если наша экономика будет более открытой и интегрированной в мировое финансовое пространство, то мы получим незначительные по меркам мира, но весомые по меркам нашей страны средства.
К примеру, только в наши долговые бумаги в 2019 году было инвестировано свыше 4 млрд долларов. И проблема была не в том, что больше не было желания вливать средств, а больше просто не было куда – не было инструментов для вливаний инвестиций, как и понятного механизма для их реализации. Единственное, где может развернуться эмитент – это долговой рынок, и тот крайне небольшой.
По практике прошлого кризиса 2008 года, низкие процентные ставки и монетарные программы центральных банков заставили многих инвесторов обратить свой взор на развивающиеся рынки. Именно они показывали более высокие темпы роста в посткризисный период и привели к росту этих экономик. С нами с высокой долей вероятности может повториться то же самое. Для некоторых кризис – это упадок, а для других – возможности.
На сейчас нам важно в краткосрочной перспективе сохранить финансовую стабильность государства и продержаться примерно квартал и не растерять тот рост ВВП, который был сформирован ранее. Важным подспорьем будет программа от МВФ и ее размеры. Сможет ли она просто помочь поддержать нам штаны и свести бюджет, или может помочь стимулировать нашу экономику.
В случае реализации в полной мере программы со стороны МВФ мы имеем все шансы для усиления темпов роста и быстрого выхода из кризиса. В этих условиях не стоит ждать падения курса до 30 гривен за доллар.
Реальный обменный курс будет 27 гривен до первой половины года. После снятия карантина и активизации экономики курс доллара продолжит снижаться до отметки в 26.
Низкие мировые ставки могут побудить и сформировать приток новых инвестиций в наши долговые бумаги и повторить динамичное снижение доллара по примеру 2019 года. Срок реализации этого сценария будет зависеть от сроков запуска экономики в первую очередь и глубины ее просадки. Если экономические потери будут небольшими на уровне до -3% ВВП – мы имеем шансы быстро выйти из кризиса.
Максим Пархоменко, аналитик Альпари
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