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Максим Пархоменко: а как будем жить после карантина?

Максим Пархоменко: а как будем жить после карантина?

На прошлой неделе после прохождения голосования по двум ключевым законам, которые нужны для получения транша от МВФ, гривна получила значительную поддержку на межбанке.

Это событие сбило градус напряжения и позволило курсу существенно восстановиться в цене. И если раньше в моменты кризисов прошлых годов мы видели существенные каскадные падения гривны, которые были спровоцированы падением сырьевых рынков, выводом капиталов за границу и снижением курса рубля, то на сейчас ситуация изменилась.

По факту, валюты соседних стран просели крайне сильно, каждая из них показала падение более чем на 15%. Снижение цен на нефть заставляет снижаться курс рубля и тенге, а белорусский рубль из-за высокой интеграции белорусской экономики с Россией идет вслед за ними.

Давайте оценим наши будущие перспективы экономики и курс гривны, основываясь на опыте того же Китая.

Ситуация в КНР

Ранее были опубликованы данные по динамике деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг страны за март. Цифры оказались крайне положительным. Деловая активность смогла не только выйти на старые отметки, но и превысить их. То ли китайские статисты постарались, то ли реально экономика вышла в нормальную фазу, но рост ожиданий связан с открытием многих предприятий и верой в светлое будущее.

В то же время, проблемы Китая на этом не заканчиваются. Уже сейчас многие предприятия столкнутся с проблемами на внешних рынках, на которые они экспортируют товары. Спрос из-за карантина на них просто отсутствует или находится на минимальных значениях.

По сути, основные торговые цепочки поставлены на паузу и экспорт страны будет стоять на месте. Несмотря на это, внутреннее потребление Китая будет расти, а стимулирующие меры будут и дальше их разогревать. Экономика хоть и столкнется с проблемами экспорта, но будет их перекрывать внутренним спросом.

В то же время объемы потребления в Китае будут продолжать расти. В первую очередь за счет дешевой энергии и денег, которые высвобождаются с помощью такой экономии. Таким образом, Китай имеет все шансы нарастить темпы роста, а украинский экспортер увеличить экспорт товаров в эти регионы.

А что для нас?

Несмотря на общую турбулентность на рынках, цены на зерно хорошо прибавили в весе. Это дает возможности для дальнейшего роста экспорта со стороны наших аграриев.

Глобальная картина для нас в данный момент остается не очень хорошей. Но в ней, несмотря на весь негатив, есть один весомый плюс. Он заключается в том, что все кризисы конечны, как и этот. И мнения многих банков и аналитиков сходятся в том, что выход из него будет крайне быстрым – в течении нескольких кварталов.

Для нас это означает, что в течении короткого времени, а это месяц-два, условия могут существенно измениться.

С момента развития кризиса правительства многих западных стран закачали в мировую финансовую систему триллионы долларов. Этот объем денег будет доходить и до Украины.

Размер этих потоков будет определяться нашей привлекательностью на фоне других конкурентов. Если наша экономика будет более открытой и интегрированной в мировое финансовое пространство, то мы получим незначительные по меркам мира, но весомые по меркам нашей страны средства.

К примеру, только в наши долговые бумаги в 2019 году было инвестировано свыше 4 млрд долларов. И проблема была не в том, что больше не было желания вливать средств, а больше просто не было куда – не было инструментов для вливаний инвестиций, как и понятного механизма для их реализации. Единственное, где может развернуться эмитент – это долговой рынок, и тот крайне небольшой.

По практике прошлого кризиса 2008 года, низкие процентные ставки и монетарные программы центральных банков заставили многих инвесторов обратить свой взор на развивающиеся рынки. Именно они показывали более высокие темпы роста в посткризисный период и привели к росту этих экономик. С нами с высокой долей вероятности может повториться то же самое. Для некоторых кризис – это упадок, а для других – возможности.

На сейчас нам важно в краткосрочной перспективе сохранить финансовую стабильность государства и продержаться примерно квартал и не растерять тот рост ВВП, который был сформирован ранее. Важным подспорьем будет программа от МВФ и ее размеры. Сможет ли она просто помочь поддержать нам штаны и свести бюджет, или может помочь стимулировать нашу экономику.

В случае реализации в полной мере программы со стороны МВФ мы имеем все шансы для усиления темпов роста и быстрого выхода из кризиса. В этих условиях не стоит ждать падения курса до 30 гривен за доллар.

Реальный обменный курс будет 27 гривен до первой половины года. После снятия карантина и активизации экономики курс доллара продолжит снижаться до отметки в 26.

Низкие мировые ставки могут побудить и сформировать приток новых инвестиций в наши долговые бумаги и повторить динамичное снижение доллара по примеру 2019 года. Срок реализации этого сценария будет зависеть от сроков запуска экономики в первую очередь и глубины ее просадки. Если экономические потери будут небольшими на уровне до -3% ВВП – мы имеем шансы быстро выйти из кризиса.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари

По материалам Finance.UA
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