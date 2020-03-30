Кабмин принял постановление о дистанционной оплате "коммуналки" для пенсионеров

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления, которым для пенсионеров и получателей социальной помощи предусмотрены инструменты для дистанционной оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 8 апреля.

«Указанный проект постановления разработан с целью предоставления нашим пенсионерам и тем получателям социальных выплат, которые сегодня не имеют возможности заплатить за жилищно-коммунальные услуги, то есть мы им предлагаем инструменты дистанционной оплаты и удовлетворить их социально-бытовые нужды в условиях карантина», – сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что согласно проекту постановления вводится при содействии 43 уполномоченных банков и Укрпочты экспериментальный проект, которым предлагаются инструменты для проведения дистанционной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома.

«Каждый, кто получает пенсию или социальную выплату, будет информирован о возможности заплатить за жилищно-коммунальные услуги через банковские учреждения или Укрпочту», – сказала министр.

Кроме того, добавила она, Укрпочта даст возможность нашим гражданам оплачивать жилищно-коммунальные услуги или непосредственно почтальону при получении пенсии, пособия или заказав такую ​​услугу по телефону горячей линии Укрпочты.

«Кроме того, мы хотим, чтобы Укрпочта доставляла средства домой тем получателям пенсии и пособия, которые ее раньше получали в отделениях Укрпочты, а сейчас мы хотим, чтобы это было или домой, или тем, у кого есть карточки, через банковское учреждение – через денежный перевод», – добавила Лазебная.

По ее словам, в указанном постановлении правительство также рекомендует банкам создать возможности для снятия наличных в торговых сетях через платежные терминалы получателям пенсий и пособий с банковских карт.

«И главная наша идея в этом постановлении – мы создаем информационную платформу, которую мы называем «Помощь рядом». Это централизованный банк данных всех потребностей тем людям, которые сегодня находятся дома, не имея возможности выходить. Мы будем формировать заявки на этом сервисе, мы будем работать с местными органами власти, с органами местного самоуправления и также будем привлекать неравнодушный социально-ответственный бизнес, общественные организации, волонтеров, благотворителей, которые будут нам помогать выполнять и реализовывать заявки тех людей, которые будут там регистрироваться», – рассказала Лазебная.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил поддержать постановление и совместно с Укрпочтой, министерством социальной политики, экономики, финансов, внутренних дел и инфраструктуры доработать документ, а именно – разработать четкий механизм по возможности доставки пенсий.