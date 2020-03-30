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Минфин согласовал с МВФ основные показатели госбюджета

Минфин согласовал с МВФ основные показатели госбюджета

Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Украина активно работает с международными партнерами: МВФ и Всемирным банком.

В частности, в процессе подготовки изменений в госбюджет вопросы обсуждались с МВФ.

“Мы основные показатели с ними согласовали. И есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ”, – сообщил он.

При этом Марченко заявил, что на сегодняшний день Украина находится “в достаточно интересной ситуации”. “С одной стороны – коронавирус, с другой стороны нас экономический кризис немного поджимает”, – сказал он.

Напомним, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд грн гривен, или 7,5% ВВП.

По материалам РБК-Украина
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