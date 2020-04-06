Количество безработных в период карантина выросло на 40 тыс. человек

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За время карантина количество безработных выросло на 40 тыс. человек.
Об этом сообщила начальник управления по вопросам анализа рынка труда и эффективности работы Государственной службы занятости Елена Козырева
В центрах Службы занятости зарегистрировано 364,3 тыс. безработных украинцев. В то же время в базе 55 тыс. вакансий. Это на треть меньше прошлогодних показателей.
По ее словам, говорить о массовой безработице из-за коронавируса рано.
В то же время вакансий стало меньше по всем видам деятельности. А спрос на некоторых работников вырос. Это преимущественно работа в сферах здравоохранения, торговли и доставки.
“Медсестер, фельдшеров, соцработников, лаборантов стали искать больше. В тех видах торговли, где не запрещено работать, есть рост спроса на продавцов, сортировщиков, кассиров. Повысился спрос на водителей, подсобных работников, почтовых работников, полицейских, охранников”, — подчеркнула Козырева.
Служба занятости работает с безработными дистанционно.
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