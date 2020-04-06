Количество безработных в период карантина выросло на 40 тыс. человек

За время карантина количество безработных выросло на 40 тыс. человек.

Об этом сообщила начальник управления по вопросам анализа рынка труда и эффективности работы Государственной службы занятости Елена Козырева

В центрах Службы занятости зарегистрировано 364,3 тыс. безработных украинцев. В то же время в базе 55 тыс. вакансий. Это на треть меньше прошлогодних показателей.

По ее словам, говорить о массовой безработице из-за коронавируса рано.

В то же время вакансий стало меньше по всем видам деятельности. А спрос на некоторых работников вырос. Это преимущественно работа в сферах здравоохранения, торговли и доставки.

“Медсестер, фельдшеров, соцработников, лаборантов стали искать больше. В тех видах торговли, где не запрещено работать, есть рост спроса на продавцов, сортировщиков, кассиров. Повысился спрос на водителей, подсобных работников, почтовых работников, полицейских, охранников”, — подчеркнула Козырева.

Служба занятости работает с безработными дистанционно.

Справка Finance.ua:

В правительстве планируют выплачивать денежную доплату каждому, кто вынужденно не работает.

В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.