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Начисления за отопление и горячую воду в Киеве снизили на треть

Начисления за отопление и горячую воду в Киеве снизили на треть

Стоимость тепла и горячего водоснабжения в платежках за март для киевлян снижена почти на треть. В среднем одно домохозяйство сэкономит около 500 грн. Благодаря снижению цен на газ начисления за горячую воду для населения за март уменьшились на 29%, а за централизованное отопление – на 32%.

Об этом сказал на брифинге директор структурного подразделения “Энергосбыт” КП “Киевтеплоэнерго” Константин Лопатин.

Начисления. Начиная с декабря 2019 года ежемесячно проводилась корректировка начислений на отопление и горячую воду без пересмотра утвержденного тарифа. Вместо базового тарифа – 1654,41 грн/Гкал, в декабре стоимость 1 Гкал составляла 1290,44 грн, в январе – 1349 грн, в феврале – 1224 грн/Гкал, а в марте рекордные 1125 грн.

Размер перерасчета. За март перерасчет за услуги централизованного отопления был на 32% в сторону снижения, за услуги горячего водоснабжения – на 29%.

Причины уменьшения начислений. Зима 2019-2020 оказалась рекордно теплой, это повлияло на уменьшение потребления природного газа для обеспечения города теплом и горячей водой.

Справка Finance.ua:

  • В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка со взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

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По материалам Finance.UA
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