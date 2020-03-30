Кабмин усилил борьбу с контрабандой противоэпидемических товаров

Кабинет министров на фоне ситуации с коронавирусом в Украине принял постановление об усовершенствовании контроля за недопущением контрабанды товаров для борьбы с эпидемией. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в правительстве столкнулись с рядом трудностей при реализации мер борьбы с коронавирусом.

“Поэтому выносим проект акта, который направлен на ускорение таможенного оформления импортных средств индивидуальной защиты и медицинских изделий, прошедших ранее процедуру оценки соответствия. Кроме того, предлагается усовершенствовать контроль за недопущением вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения”, – заявил Марченко.