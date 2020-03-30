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Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с COVID-19

Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с COVID-19

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square — примерно 28% моего состояния — в фонд Start Small для финансирования глобальной помощи против COVID-19», — написал Дорси, отметив, что когда с пандемией будет покончено, фонд переключит внимание на образование.

Дорси подчеркнул своё намерение жертвовать деньги в обстановке открытости: «Важно показать свою работу, чтобы я и другие могли учиться. Я обнаружил и профинансировал (на сумму 40 миллионов долларов) множество организаций … в основном анонимно. В дальнейшем все гранты будут публичными», — отметил он.

В частности Дорси прикрепил к своему посту таблицу, в которой показано, что его вклад в фонд составил 997 818 354 доллара.

Как сообщалось ранее, украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Министерства здравоохранения и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся COVID-19 на работе.

По материалам Hubs
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