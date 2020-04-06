Forbes обновил список богатейших людей мира

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Журнал Forbes представил обновленный список богатейших людей планеты. Если первые две позиции в рейтинге за год не изменились, третьим и четвертым местом в перечне поменялись глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно и инвестор Уоррен Баффет. В перечень попали шесть украинцев.
В общей сложности рейтинг миллиардеров состоит из 2095 бизнесменов. Их совокупное состояние оценивается в $8 трлн.
На сегодняшний день десятка богатейших людей планеты выглядит следующим образом (последние три – дети основателя Walmart Сэма Уолтона):
Также в рейтинге получили места шестеро украинских олигархов:
Таким образом, больше всего за год потерял Ахметов – его состояние сократилось на $3,6 млрд.
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