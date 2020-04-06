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Forbes обновил список богатейших людей мира

Forbes обновил список богатейших людей мира

Журнал Forbes представил обновленный список богатейших людей планеты. Если первые две позиции в рейтинге за год не изменились, третьим и четвертым местом в перечне поменялись глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно и инвестор Уоррен Баффет. В перечень попали шесть украинцев.

В общей сложности рейтинг миллиардеров состоит из 2095 бизнесменов. Их совокупное состояние оценивается в $8 трлн.

На сегодняшний день десятка богатейших людей планеты выглядит следующим образом (последние три – дети основателя Walmart Сэма Уолтона):

  • Джефф Безос, основатель Amazon, он является единственным бизнесменом в списке, чье состояние превышает $100 млрд. Личный капитал предпринимателя оценивается в $113 млрд;
  • Билл Гейтс, основатель Microsoft – $98 млрд;
  • Бернар Арно, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и богатейший человек Европы – $76 млрд;
  • Уоррен Баффет, инвестор – $67,5 млрд;
  • Ларри Эллисон, основатель Oracle – $59 млрд;
  • Омансио Ортега, глава Inditex, в которую входят бренды Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho и так далее – $55,1 млрд;
  • Марк Цукерберг, основатель Facebook – $54,7 млрд;
  • Джим Уолтон – $54,6 млрд;
  • Элис Уолтон – $54,4 млрд;
  • Роб Уолтон – $54,1 млрд.

Также в рейтинге получили места шестеро украинских олигархов:

  • Ринат Ахметов занял 875 место, опустившись за год с 272-го, ­с состоянием в $2,4 млрд (в прошлом году – $6 млрд);
  • Виктор Пинчук: 1613 место, а в прошлом году был на 1605-м – $1,3 млрд (ранее – $1,4 млрд);
  • Геннадий Боголюбов, наоборот, поднялся с 1818-го на 1730-е место – $1,2 млрд (без изменений);
  • Юрий Косюк: 1851 место, а ранее был на 1605-м – $1,1 млрд (в прошлом году – $1,4 млрд);
  • Игорь Коломойский: 1990 место (ранее – 1941-е) – $1 млрд (было $1,1 млрд).
  • Константин Жеваго: 1990 место (ранее – 1511-е) – $1 млрд (было $1,5 млрд).

Таким образом, больше всего за год потерял Ахметов – его состояние сократилось на $3,6 млрд.

По материалам УБР
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