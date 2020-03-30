Переходить на программные РРО разрешили позже

Государственная налоговая служба перенесла начало использования программных регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Херсонской области.

Такие изменения предусмотрены Законом от №533-IX, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины для поддержки налогоплательщиков на период карантина из-за коронавирусной болезни (COVID-19).

На сколько отсрочили:

1 августа 2020 – отсрочили введение применения программных РРО ;

; до 1 января 2021 года – расширение применения РРО для отдельных видов деятельности;

для отдельных видов деятельности; до 1 апреля 2021 года – введение обязательного использования РРО для всех плательщиков единого налога II– IV групп.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.