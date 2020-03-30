Переходить на программные РРО разрешили позже

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная налоговая служба перенесла начало использования программных регистраторов расчетных операций (РРО).
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Херсонской области.
Такие изменения предусмотрены Законом от №533-IX, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины для поддержки налогоплательщиков на период карантина из-за коронавирусной болезни (COVID-19).
На сколько отсрочили:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 7652 15
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 3516 8
В Киеве полностью завершился отопительный сезон3 ч. назад - 350 4
Лимоны могут исчезнуть из украинских супермаркетов в середине апреля7 ч. назад - 1628 4
"Сильпо" запустит доставку продуктов на домВчера, 16:30 - 1068 3
Названа средняя зарплата работника НацбанкаВчера, 15:45 - 8302
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знать5 ч. назад - 4585
В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар землиВчера, 17:01 - 4062 2
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 3516 8
Межбанк: НБУ активно "пылесосил" валюту весь деньВчера, 18:47 - 2649
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Позавчера, 11:44 - 3613 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2586
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5639 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18888 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1288