Tesla сократит зарплаты своим работникам на 30% из-за коронавируса

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Американская компания Tesla сообщила, что в связи с коронавирусом и остановкой некоторых видов деятельности там сократят зарплаты своим работникам на 10-30% и отправят их в неоплачиваемые отпуска.
Об этом сообщает The Verge.
Наиболее существенно сократят зарплаты топ-менеджерам компании, начиная с должности вице-президента — на 30%. Зарплаты директоров отделов снизят на одну пятую. Для остальных сотрудников размер оплаты труда снизится на 10%.
Тех сотрудников, которые не могут работать из дома и не выполняют критически важных задач, отправят в неоплачиваемые отпуска (однако при этом сохранят им медицинскую страховку). Отметим, что компания трудоустраивает около 50 тысяч человек во всем мире.
Сейчас Tesla полностью приостановила свое производство в США под давлением местных властей. Мощности компании в других странах, в частности в Китае, также частично приостановлены.
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