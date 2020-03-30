Трамп потерял за месяц $1 млрд от пандемии коронавируса

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Оценка активов президента США Дональда Трампа за последний месяц снизилась на $1 млрд из-за эпидемии коронавируса и падения активности в ключевых для него секторах экономики.
Об этом сообщает журнал Forbes.
“Месяц назад мы оценивали состояние президента США Дональда Трампа в $3,1 млрд. Теперь — в $2,1 млрд”, — пишет издание.
Оценка капитализации активов президента США велась на основании изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании. Эксперты журнала отметили, что коммерческая недвижимость переживает из-за пандемии коронавируса кризис. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%, а большая доля компаний Трампа работают именно в этой сфере.
Указано, что наибольшие потери понесла торговая и офисная недвижимость в Нью-Йорке и Сан-Франциско, подсчитали в Forbes. За месяц она потеряла в цене $700 млн, оценка ее стоимости снизилась с $1,9 млрд до $1,2 млрд. Жилая недвижимость в пяти штатах, которой владеет Трамп, упала в цене с $235 млн до $148 млн. С еще большими трудностями столкнулся гостиничный бизнес, в который вошли отель в Вашингтоне и курорт в Майами: капитализация этих объектов за месяц упала со $107 млн до $38 млн. Бизнес по брендированию и управлению отелями на Гавайях, в Уругвае, Индии и других странах в начале марта оценивался в $80 млн, однако в результате пандемии стал стоить $42 млн. Оценка десяти гольф-клубов в США и трех объектов в Европе снизилась с $271 млн до $217 млн. Роскошные поместья и другие владения подешевели с $348 млн до $295 млн.
Стабильность в период кризиса продемонстрировала только “денежная подушка” Трампа — до кризиса на счетах было $160 млн наличными, которые сохранились в целости.
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