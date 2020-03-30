Межбанк: возможны новые ралли

Эта среда пройдет достаточно динамично на валютном рынке. Причем как за счет сугубо украинских факторов, так и международных.

Главными из внутренних мотиваторов для участников торгов будут три:

1) продолжатся ли распродажи валюты со стороны госструктур, что создает существенное превышение предложения над спросом и позволяет Нацбанку выкупать излишек доллара в резервы и при этом постепенно снижает котировки межбанка;

2) насколько активны будут аграрии и металлурги по распродаже своей валютной выручки;

3) как массово будут скупать валюту “дочки” иностранных компаний, выводящие дивиденды и станут ли нерезиденты – держатели наших ОВГЗ продолжать из них постепенно выходить и выводить в долларе и евро свои ресурсы.

Пока нерезиденты и “дочки” своими операциями по покупке валюты потонули в объеме ее предложения со стороны местных игроков и своими действиями сильно курс не вздернули.

Из внешних – несомненно предстоящее заседание стран ОПЕК+ , которое должно пройти завтра и быть посвящено поведению этих всех крупнейших игроков на рынке нефти. Страсти там не шуточные, никто не хочет уступать и грозных заявлений и обвинений со всех сторон звучит много. Это тут же отражается на ценах на нефть и опосредованно – на все рынки, в том числе и валютный. Для Украины наиболее важным является реакция пары евро/доллар, так как это влияет на курс евро относительно гривны. И тут как раз – возможны новые ралли, что тут же будет менять курс евро относительно гривны.

По нашим расчетам – объемы операций на торгах в среду составят порядка $250-330 млн при заключении до 490-610 сделок. Главную роль сегодня в формировании тренда по курсу по прежнему будет играть Нацбанк с его ценниками при интервенциях.На наличном рынке наступила шаткая стабилизация и если наши политики не добавят активных поводов для информационной раскачки курса и нагнетания страстей среди граждан – владельцы обменок и спекулянты на межбанке сегодня будут работать только в формате “с оборота” и “в две стороны”.

Определенное прощупывание возможностей роста котировок конечно же произойдет, но оно может быстро упереться в нежелание покупателей переплачивать.

По нашему прогнозу коридор по доллару в среду, 8 апреля будет находиться в пределах 27,05-27,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,03 / 27,08

евро – 29,49 / 29,54

российский рубль – 0,3579 / 0,3588

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке