Межбанк: НБУ активно "пылесосил" валюту весь день

Как и вчера – спрос на валюту сегодня был значительно ниже предложения, что и предопределило проседание доллара на межбанке. За вторник курс просел с утренних 27,065/27,095 до 27,03/27,08 гривен и это при том, что НБУ активно “пылесосил” валюту весь день. Начинал с 27,10 гривен за доллар и купил сразу порядка $100 млн, а затем – практически весь день стоял с покупкой валюты по 27,08 и купил по оценкам участников рынка еще до $60-85 млн.

По факту – без интервенций Нацбанка курс просел бы ниже уровня в 27 гривен уже в первые два часа сессии. Из-за карантина и падения от этого деловой активности во всех сегментах бизнеса – валюту просто особо некому покупать. У импортеров на это уже нет особых объемов гривны (выручка просела на 20-30% и более), а те из нерезидентов и “дочек” иностранных компаний, кто хотел купить валюту – это уже сделали. Предложение же за счет продаж аграриев, металлургов и Нафтогаза – остается на достаточно большом уровне, что и придавливает валютные котировки.

Как и вчера – общий настрой участников рынка остается позитивным для гривны.

Ход торгов

Предложение всю первую половину дня превышало спрос. НБУ сразу же вышел на межбанк с покупкой доллара по 27,10 гривен и купил порядка $100 млн, а затем очень быстро снова вернулся на торги с ценником по 27,08 и стоял с ним практически до вечера.

Это даже взбудоражило покупателей и они поспешили закрыть свои сделки, опасаясь такой активности регулятора. На этом кратковременном росте спроса к 11 часам доллар даже вырос до 27,11/27,14.

Но затем уже остановился на отметке 27,09/27,12 практически до завершения активной фазы торгов. Лишь к 15 часам курс постепенно начал дополнительно проседать – до 27,08/27,11 на 15:00 и до 27,03/27,08 к концу сессии.

Главные события 7 апреля на межбанке:

1). Доллар с утренних 27,065/27,095 гривен, несмотря на активную скупку валюты Нацбанком — постепенно просел до 27,03/27,08 к концу торгов;

2). НБУ дважды выходил сегодня на межбанк с выкупом доллара по 27,10 и по 27,08 гривен. Причем, во второй раз стоял с этим ценником почти до самого конца сессии. Всего купил по нашим наблюдениям порядка $ 160-185 млн;

3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,1011 гривен, а официальный на 8 апреля составил 27,0996 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,08 / 27,11

евро – 29,54 / 29,57

российский рубль – 0,3577 / 0,3586

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0882/ 1,0883

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке