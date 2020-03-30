Межбанк: НБУ активно "пылесосил" валюту весь день

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как и вчера – спрос на валюту сегодня был значительно ниже предложения, что и предопределило проседание доллара на межбанке. За вторник курс просел с утренних 27,065/27,095 до 27,03/27,08 гривен и это при том, что НБУ активно “пылесосил” валюту весь день. Начинал с 27,10 гривен за доллар и купил сразу порядка $100 млн, а затем – практически весь день стоял с покупкой валюты по 27,08 и купил по оценкам участников рынка еще до $60-85 млн.
По факту – без интервенций Нацбанка курс просел бы ниже уровня в 27 гривен уже в первые два часа сессии. Из-за карантина и падения от этого деловой активности во всех сегментах бизнеса – валюту просто особо некому покупать. У импортеров на это уже нет особых объемов гривны (выручка просела на 20-30% и более), а те из нерезидентов и “дочек” иностранных компаний, кто хотел купить валюту – это уже сделали. Предложение же за счет продаж аграриев, металлургов и Нафтогаза – остается на достаточно большом уровне, что и придавливает валютные котировки.
Как и вчера – общий настрой участников рынка остается позитивным для гривны.
Ход торгов
Предложение всю первую половину дня превышало спрос. НБУ сразу же вышел на межбанк с покупкой доллара по 27,10 гривен и купил порядка $100 млн, а затем очень быстро снова вернулся на торги с ценником по 27,08 и стоял с ним практически до вечера.
Это даже взбудоражило покупателей и они поспешили закрыть свои сделки, опасаясь такой активности регулятора. На этом кратковременном росте спроса к 11 часам доллар даже вырос до 27,11/27,14.
Но затем уже остановился на отметке 27,09/27,12 практически до завершения активной фазы торгов. Лишь к 15 часам курс постепенно начал дополнительно проседать – до 27,08/27,11 на 15:00 и до 27,03/27,08 к концу сессии.
Главные события 7 апреля на межбанке:
1). Доллар с утренних 27,065/27,095 гривен, несмотря на активную скупку валюты Нацбанком — постепенно просел до 27,03/27,08 к концу торгов;
2). НБУ дважды выходил сегодня на межбанк с выкупом доллара по 27,10 и по 27,08 гривен. Причем, во второй раз стоял с этим ценником почти до самого конца сессии. Всего купил по нашим наблюдениям порядка $ 160-185 млн;
3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,1011 гривен, а официальный на 8 апреля составил 27,0996 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,08 / 27,11
евро – 29,54 / 29,57
российский рубль – 0,3577 / 0,3586
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0882/ 1,0883
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавируса10 ч. назад - 3015 22
Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина8 ч. назад - 1376 15
Законность усиления карантинных мер в Украине рассмотрят в судеВчера, 22:38 - 1761 14
Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в Украине до середины апреляВчера, 19:36 - 2346 10
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса7 ч. назад - 3250 5
Карантин изменил тренды на рынке труда: кого ищут и сколько предлагают (инфографика)12 ч. назад - 6293 2
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса7 ч. назад - 3250 5
Как влияет пандемия на финансовое положение читателей Finance.ua (опрос)10 ч. назад - 3101
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавируса10 ч. назад - 3015 22
Уманский: госбюджет из-за схем ежемесячно недополучит около 10 млрд грн доходовВчера, 21:30 - 2485
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Вчера, 11:44 - 2976 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2489
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5522 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18667 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1266