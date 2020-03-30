Обновленный рейтинг МФО поможет оформить быстрый займ

Теперь с помощью рейтинга микрофинансовых организаций Finance.ua можно еще быстрее и комфортнее оформить микрозайм до зарплаты от таких МФО как: KF.UA, Forza Credit, Forza 24, Швидко Гроші и еще многих микрофинансовых организаций.

Что за рейтинг? Этот рейтинг мы сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Микрозаймы Украины разрушили монополию банков на рынке кредитования. Люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание. И именно этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.

Как оценивали МФО? Мы сравнили 61 компанию, которые выдают кредит на карту. Оценивали по 5 ключевым критериям:

доступность и актуальность информации на сайте;

наличие BankID;

качественная поддержка пользователей;

количество каналов погашения займа;

наличие программ лояльности.

Таким образом мы определили, где можно получить самое удобное и самое качественное обслуживание. Советуем узнать уже сейчас: