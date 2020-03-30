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Заказывайте карту «Зелена» в мобильном приложении АБанк24

С 28.02.2020 реализована возможность заказать карту «Зелена» от А-Банка через мобильное приложение АБанк24. Теперь получить карту с лимитом до 200 000 грн еще проще.

Как получить карту «Зелена»?

  1. Установите официальное приложение с Google Play или App Store, загрузив его на свой телефон.
  2. Введите номер телефона.
  3. Сфотографируйте своим гаджетом паспорт и ИНН.
  4. Внесите данные о Вашей работе.
  5. Получите карту.
  6. Активируйте ее в приложении АБанк24.

Чтобы поддержать самоизоляцию населения, А-Банк запустил доставку карт по адресу. Сегодня доставка работает в пилотном режиме в таких городах как: Днепр, Одесса, Киев, Харьков, Полтава, Херсон, Запорожье. Уже на следующий день после заказа карты сотрудники А-Банка доставят вам карту “Зелена”. До конца апреля банк планирует запустить доставку во всех областных центрах.

Уже 400 000 клиентов пользуются картой «Зелена» и получают все преимущества:

  • кредитный лимит до 200 000 грн;
  • никаких процентов до 62 дней
  • кэшбэк до 20%;
  • простое пополнение карты;
  • онлайн-банкинг АБанк24;
  • электронные кошельки Apple Pay и Google Pay;
  • начисление процентов на остаток личных средств.

Получите карту «Зелена» от А-Банка со всеми ее преимуществами не выходя из дома, и проводите все необходимые платежи через приложение АБанк24. Берегите себя!

По материалам А-Банк КО
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