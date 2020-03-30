Заказывайте карту «Зелена» в мобильном приложении АБанк24

С 28.02.2020 реализована возможность заказать карту «Зелена» от А-Банка через мобильное приложение АБанк24 . Теперь получить карту с лимитом до 200 000 грн еще проще.

Как получить карту «Зелена»?

Установите официальное приложение с Google Play или App Store , загрузив его на свой телефон. Введите номер телефона. Сфотографируйте своим гаджетом паспорт и ИНН . Внесите данные о Вашей работе. Получите карту. Активируйте ее в приложении АБанк24.

Чтобы поддержать самоизоляцию населения, А-Банк запустил доставку карт по адресу. Сегодня доставка работает в пилотном режиме в таких городах как: Днепр, Одесса, Киев, Харьков, Полтава, Херсон, Запорожье. Уже на следующий день после заказа карты сотрудники А-Банка доставят вам карту “Зелена”. До конца апреля банк планирует запустить доставку во всех областных центрах.

Уже 400 000 клиентов пользуются картой «Зелена» и получают все преимущества:

кредитный лимит до 200 000 грн;

никаких процентов до 62 дней

кэшбэк до 20%;

простое пополнение карты;

онлайн-банкинг АБанк24;

электронные кошельки Apple Pay и Google Pay;

начисление процентов на остаток личных средств.

Получите карту «Зелена» от А-Банка со всеми ее преимуществами не выходя из дома, и проводите все необходимые платежи через приложение АБанк24 . Берегите себя!