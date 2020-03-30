Названа средняя зарплата работника Нацбанка

К концу прошлого года средний размер основной зарплаты (или базовой части вознаграждения) по центральному аппарату Нацбанка составлял 26 866 грн, а по Банкнотно-монетному двору –14 754 грн, сообщил регулятор в годовом отчете.

Средний размер зарплаты, включая дополнительные выплаты (надбавки, премии, доплаты, другое), по центральному аппарату Нацбанка составил на конец 2019-го 36 451 грн, по Банкнотно-монетному двору – 19 807 грн.

Расходы только на зарплату персонала за год выросли с 1,165 млрд грн до 1,422 млрд грн (+22%).

Вместе с тем в прошлом году расходы Нацбанка на обучение персонала составили 5,9 млн грн, из них расходы на обучение за рубежом – 2,4 млн грн (для сравнения, в 2018 году 5,4 млн грн и 2,3 млн грн соответственно).

А вот численность персонала регулятора на 31 декабря 2019-го, наоборот, уменьшилась на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 4566 фактически работающих человек (по состоянию на 31 декабря 2018-го – 4678 человек).

По состоянию на 31 декабря 2019 года средний возраст работников НБУ составлял 44 года, средний стаж работы в регуляторе – 12 лет (за последние 3 года не меняется).