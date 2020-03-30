Нацбанк выставляет на аукцион собственное движимое имущество

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Национальный банк Украины 27 апреля 2020 года планирует продать на аукционе машины для сортировки банкнот, учитываемые на балансе регулятора.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
“Департамент закупок и продаж в соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 1 апреля 2020 года № 245-рш осуществляет отчуждение путем проведения аукциона на сайте собственного движимого имущества, а именно: машин для сортировки банкнот BPS-204 количеством 16 ед”, – говорится в сообщении.
Дата проведения электронного аукциона – 27 апреля 2020 года. Время торгов – с 9:00 до 18:00.
Начальная цена продажи лота – 3 854 976,00 грн с НДС.
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