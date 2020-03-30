Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина - опрос

По результатам опроса, 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% от доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании.

Таковы результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса.

Опрос проводился с 24 по 30 марта 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 1811 предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса.