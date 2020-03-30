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Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина - опрос

Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина - опрос

По результатам опроса, 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% от доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании.

Таковы результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса.

Опрос проводился с 24 по 30 марта 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 1811 предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса.

Зарплата. Среди опрошенных, 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере.

Сокращения. Придется уменьшить количество работников 31% предприятий, тогда как 21% еще не определились, а 48% респондентов не планируют никаких сокращений.

Прогнозы. Больше всего предпринимателей беспокоит неопределенность текущей ситуации. В условиях, когда трудно предсказать продолжительность карантина и изменения в поведении потребителей, просчитывать любые сценарии развития своего бизнеса практически невозможно.

Уменьшение объемов заказов, срыв сроков закупок и поставок, парализация каналов сбыта – вот только некоторые проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес. Тогда как доходы у многих компаний существенно уменьшились, расходы остались практически неизменными (аренда, коммунальные услуги), а добавились заботы по организации дистанционной работы или организации транспортировки сотрудников в условиях ограничения передвижения.

Адаптация к ситуации. Есть в этой ситуации и бизнесы, которым посчастливилось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности. Например, маленькие продуктовые магазины, в которых выросло количество посетителей из-за тех же ограничений в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов.

Планы на будущее. Несмотря на все сложности ситуации, предприниматели остаются в большинстве своем оптимистами. Так, 47% будут искать новые возможности для развития, если карантин будет продлен на неопределенный период. В то же время, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес. Однако, в связи с непредсказуемостью ситуации, настроения бизнеса еще могут измениться.

Справка Finance.ua:

  • В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес. Такие данные получило Общество украинских предпринимателей совместно с Ukrainian Marketing Group в ходе социологического исследования, сообщает Opendatabot.
По материалам Finance.UA
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