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Сколько Украина уже потратила на борьбу с COVID-19

Сколько Украина уже потратила на борьбу с COVID-19

Украина потратила на борьбу с пандемией коронавируса почти миллиард гривен. Об этом говорится в Facebook системы государственных закупок Prozorro.

Сообщается, что на государственные закупки с начала эпидемии коронавируса в Украине потратили почти миллиард гривен.

“В общем с 20 марта по 6 апреля Украина в рамках борьбы с коронавирусом провела закупки на 952 млн гривен”, – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 7% от этой суммы – 65 млн гривен – потратили на камеры для измерения температуры.

Кроме того, в этот период закупили медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.) – на более 190 млн гривен, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы) – 147 млн гривен, оборудования для анестезии и реанимации – 116 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может развернуть временные госпитали для больных коронавирусом в легкой форме.

По материалам РБК-Украина
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