Межбанк: НБУ будет сегодня главным "игроком"

Вторник,7 апреля на валютном рынке продолжит тенденции вчерашнего дня и в основном будет работать на укрепление гривны. По прежнему будет не скучно никому — ни бизнесу , ни финансистам, ни Нацбанку. Объемы операций на торгах будут как минимум $300-330 млн при заключении до 490-610 сделок.

Основная причина – активизация продавцов валюты на фоне очень вялого спроса. Главную роль сегодня в формировании тренда по курсу сыграет Нацбанк. Даже не крупные игроки и даже не “дочки” иностранных компаний и нерезиденты. Слишком уж серьезный перекос в сторону предложения возник на рынке с самого утра.

По слухам среди банкиров (которым мы в данном случае полностью доверяем) – на торги начали выходить с продажей не только аграрии (необходимо финансировать посевную), но и металлурги (нужно поддерживать свою текущую хоздеятельность даже в период карантина), но и НАК “Нафтогаз” и его дочерние компании (скоро период выплаты дивидендов государству и ему нужна “живая” гривна для этих расчетов. Такое массированное предложение не перекрывается покупателями и у Нацбанка появляется отличный шанс в очередной раз пополнить резервы. При этом, если не так давно он продавал валюту по уровням существенно выше 28 гривен (пик – по 28,35), то сейчас выкупает ее в пределах 27,20-27,25 гривен, а сегодня уже с утра купил порядка $100 млн по 27,10. Такая вот арифметика регулятора.

Аукциона по размещению ОВГЗ сегодня не будет – Минфин отменил его после консультаций с первичными дилерами и поэтому практически лишь ценники Нацбанка (как единственного универсального покупателя ) и сформируют текущий курсовой тренд на межбанке. Видя ситуацию на торгах – быстро проседает и наличный рынок на фоне снова притихших “вещателей секты доллар по 30”. Пока будет режим карантина – особого спроса на валюту не ожидается, чем и пользуется сейчас как НБУ, так и владельцы обменок.

По нашему прогнозу коридор по доллару во вторник, 7 апреля будет находиться в пределах 27,00-27,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,10 / 27,15

евро – 29,26 / 29,31

российский рубль – 0,3552 / 03560

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