Минюст упростил доступ граждан к реестру обременений движимого имущества

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Министерство юстиции упростило доступ граждан к информации из Государственного реестра обременений движимого имущества.
Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Горовец, информирует пресс-служба ведомства.
«Отныне при использовании данного сервиса пользователи могут не тратить время на авторизацию с помощью КЭП», – заявил Евгений Горовец.
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Также он сообщил, что был сделан первый шаг к внедрению модуля мониторинга рисков в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
«Сегодня сотрудники Министерства юстиции Украины и его территориальных органов уже могут получать информацию в отношении операций, отмененных государственными регистраторами. Это позволит оперативно выявлять незаконные манипуляции в реестре, нарушающие права собственников, и принимать соответствующие меры к нарушителям», – отметил первый заместитель.
Что планируют ввести до мая:
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