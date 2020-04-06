Минюст упростил доступ граждан к реестру обременений движимого имущества

Министерство юстиции упростило доступ граждан к информации из Государственного реестра обременений движимого имущества.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Горовец, информирует пресс-служба ведомства.

«Отныне при использовании данного сервиса пользователи могут не тратить время на авторизацию с помощью КЭП», – заявил Евгений Горовец.

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Также он сообщил, что был сделан первый шаг к внедрению модуля мониторинга рисков в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

«Сегодня сотрудники Министерства юстиции Украины и его территориальных органов уже могут получать информацию в отношении операций, отмененных государственными регистраторами. Это позволит оперативно выявлять незаконные манипуляции в реестре, нарушающие права собственников, и принимать соответствующие меры к нарушителям», – отметил первый заместитель.

Что планируют ввести до мая:

отслеживание информации о правах собственности, просуществовавших менее суток и регистрация которых имеет определенные признаки незаконности;