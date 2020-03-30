ПриватБанк увеличил кредитование малого бизнеса

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В марте 2020 года ПриватБанк увеличил количество выданных предприятиям малого и среднего бизнеса целевых кредитов и кредитов с залогом на 15%.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“На сегодняшний день возможность получить финансирование банка по кредитным лимитам доступна 127 тыс. компаний МСБ и предпринимателей. По целевым программам кредитования лимиты доступны для 63 тыс. клиентов”, – говорится в сообщении.
Согласно данным банка:
В целом за первый квартал 2020 года объемы финансирования малого и среднего бизнеса ПриватБанком выросли на 640 млн грн.
“В условиях пандемии коронавируса и снижения деловой активности в период карантина ПриватБанк ведет активный диалог с 32 тысячами заемщиков, которым могут понадобиться дополнительные механизмы для поддержания платежеспособности. На сегодняшний день возможностями программы “кредитных каникул” банка готовы воспользоваться 2 500 предприятий МСБ и предпринимателей”, – добавили в банке.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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