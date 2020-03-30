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ПриватБанк увеличил кредитование малого бизнеса

ПриватБанк увеличил кредитование малого бизнеса

В марте 2020 года ПриватБанк увеличил количество выданных предприятиям малого и среднего бизнеса целевых кредитов и кредитов с залогом на 15%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“На сегодняшний день возможность получить финансирование банка по кредитным лимитам доступна 127 тыс. компаний МСБ и предпринимателей. По целевым программам кредитования лимиты доступны для 63 тыс. клиентов”, – говорится в сообщении.

Согласно данным банка:

  • в марте было профинансировано 1500 проектов;
  • в феврале 1230 проектов;
  • рост количества выданных кредитов был обеспечен за счет активизации программ лизинга и кредитования агросектора.

В целом за первый квартал 2020 года объемы финансирования малого и среднего бизнеса ПриватБанком выросли на 640 млн грн.

“В условиях пандемии коронавируса и снижения деловой активности в период карантина ПриватБанк ведет активный диалог с 32 тысячами заемщиков, которым могут понадобиться дополнительные механизмы для поддержания платежеспособности. На сегодняшний день возможностями программы “кредитных каникул” банка готовы воспользоваться 2 500 предприятий МСБ и предпринимателей”, – добавили в банке.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин усовершенствовал механизм госпрограммы «Доступные кредиты «5-7-9%» в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту.
  • В рамках мероприятий, призванных предотвратить распространение коронавируса, Кабмин установил срок, до которого субъекты предпринимательства могут обратиться за государственной поддержкой на антикризисные меры до 1 сентября 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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