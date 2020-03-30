НБУ разработал подходы к формированию QR-кода для денежных переводов

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Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Сегодня участники платежного рынка Украины уже используют QR-коды для перевода средств, в том числе для оплаты товаров и услуг. В то же время нет единых подходов к формированию QR-кодов, поэтому участники рынка формируют их по собственным правилам. Из-за этого отсутствует совместимость, когда QR-код, сформированный одним участником, обрабатывался бы в инфраструктуре другого участника. Это создает неудобства как для поставщиков товаров и услуг, так и для их клиентов”, – говорится в сообщении.
В связи с этим и в ответ на пожелания участников украинского платежного рынка Национальный банк решил ввести единые подходы к использованию QR-кода для перевода средств, в частности кредитовых переводов.
Требования к формированию элементов данных QR-кода:
Для чего можно использовать QR-код:
Единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов будут способствовать:
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