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НБУ разработал подходы к формированию QR-кода для денежных переводов

НБУ разработал подходы к формированию QR-кода для денежных переводов

Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Сегодня участники платежного рынка Украины уже используют QR-коды для перевода средств, в том числе для оплаты товаров и услуг. В то же время нет единых подходов к формированию QR-кодов, поэтому участники рынка формируют их по собственным правилам. Из-за этого отсутствует совместимость, когда QR-код, сформированный одним участником, обрабатывался бы в инфраструктуре другого участника. Это создает неудобства как для поставщиков товаров и услуг, так и для их клиентов”, – говорится в сообщении.

В связи с этим и в ответ на пожелания участников украинского платежного рынка Национальный банк решил ввести единые подходы к использованию QR-кода для перевода средств, в частности кредитовых переводов.

Требования к формированию элементов данных QR-кода:

  • структуры полей, названия и назначения элементов;
  • длины этих элементов, включая их обязательность и наполнение данными в зависимости от назначения элемента;
  • характеристик символов QR-кода;
  • методов кодировки данных;
  • форматов символов;
  • характеристик размеров QR-кода;
  • правил коррекции ошибок;
  • алгоритмов декодирования ссылок;
  • других параметров, определенных международным стандартом ISO/IEC 18004:2015.

Для чего можно использовать QR-код:

  • при оплате товаров и услуг (в частности, для формирования счетов на уплату государственных, административных и коммунальных услуг и т. п);
  • для осуществления перевода средств со счета на счет.

Единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов будут способствовать:

  • повышению удобства и скорости расчетов;
  • существенному снижению операционных рисков, связанных с ошибочным заполнением платежных реквизитов;
  • автоматизации бизнес-процессов участников безналичных расчетов;
  • как результат – росту объемов безналичных расчетов.

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По материалам Finance.UA
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