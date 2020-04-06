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Где в Киеве планируют строить парки и жилье (инфографика)

Где в Киеве планируют строить парки и жилье (инфографика)

В Киеве обнародовали проект Генплана — плана развития города на ближайшие 20 лет. Смотрим намерения относительно жилья и зеленых зон.

Об этом говорится в материале ЛУН

Где появится много жилья в течение следующих 20 лет. На карте обозначили крупнейшие территории, предназначенные под жилую и жилищно-общественную застройку. А также, где в городе появятся новые крупные парки и лесопарки — большинство из них на левом берегу.


инфографика “ЛУН

Где строят больше всего жилья:

инфографика “ЛУН

Справка Finance.ua:

  • Несмотря на мартовский карантин, спрос на однокомнатные квартиры за 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в среднем на 2,5-3%.
  • По сравнению с I кварталом прошлого года объем продаж квартир на первичном рынке Киева и области практически не изменился, но выросло количество приобретенного жилья в сегменте 1-комнатных квартир
По материалам Finance.UA
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