Где в Киеве планируют строить парки и жилье (инфографика)

В Киеве обнародовали проект Генплана — плана развития города на ближайшие 20 лет. Смотрим намерения относительно жилья и зеленых зон.

Об этом говорится в материале ЛУН

Где появится много жилья в течение следующих 20 лет. На карте обозначили крупнейшие территории, предназначенные под жилую и жилищно-общественную застройку. А также, где в городе появятся новые крупные парки и лесопарки — большинство из них на левом берегу.



инфографика “ЛУН”

Где строят больше всего жилья:

инфографика “ЛУН”

Справка Finance.ua:

Несмотря на мартовский карантин, спрос на однокомнатные квартиры за 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в среднем на 2,5-3%.