Где в Киеве планируют строить парки и жилье (инфографика)

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В Киеве обнародовали проект Генплана — плана развития города на ближайшие 20 лет. Смотрим намерения относительно жилья и зеленых зон.
Об этом говорится в материале ЛУН
Где появится много жилья в течение следующих 20 лет. На карте обозначили крупнейшие территории, предназначенные под жилую и жилищно-общественную застройку. А также, где в городе появятся новые крупные парки и лесопарки — большинство из них на левом берегу.
инфографика “ЛУН”
Где строят больше всего жилья:
инфографика “ЛУН”
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