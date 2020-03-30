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Приложение "Дія" используют более 2 млн украинцев - Минцифры

Приложение "Дія" используют более 2 млн украинцев - Минцифры

Через два месяца после запуска мобильного приложения “Дія” его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.

Об этом в FACEBOOK сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Мобильное приложение “Дія” скачали уже более 2 млн украинцев. Из них:

  • 2 025,611 – уникальных пользователей;
  • 1 651,808 – авторизованных пользователей;
  • 1 346,706 – пользователей Android;
  • 670,77 – пользователей iOS.

Какие документы имеются в приложении сейчас:

  • электронное водительское удостоверение;
  • техпаспорт;
  • тестируется е-студенческий;
  • скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

Как отмечает министерство, документы в “Дії” являются удостоверением личности, и вы можете предъявлять их в случае необходимости правоохранительным органам. Они имеют такую же юридическую силу, что и оригиналы.

“Это особенно актуально в условиях карантина, когда все граждане должны носить с собой документы. Теперь можно не волноваться, что оставили удостоверение дома”, – пишет пресс-служба Минцифры.

Справка Finance.ua:

  • В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.
  • Президент Зеленский сообщил о том, что на запущенном Министерством цифровой трансформации портале «Дія» уже доступны онлайн 27 публичных услуг.

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По материалам Finance.UA
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