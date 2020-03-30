Приложение "Дія" используют более 2 млн украинцев - Минцифры

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Через два месяца после запуска мобильного приложения “Дія” его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.
Об этом в FACEBOOK сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Мобильное приложение “Дія” скачали уже более 2 млн украинцев. Из них:
Какие документы имеются в приложении сейчас:
Как отмечает министерство, документы в “Дії” являются удостоверением личности, и вы можете предъявлять их в случае необходимости правоохранительным органам. Они имеют такую же юридическую силу, что и оригиналы.
“Это особенно актуально в условиях карантина, когда все граждане должны носить с собой документы. Теперь можно не волноваться, что оставили удостоверение дома”, – пишет пресс-служба Минцифры.
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