Приложение "Дія" используют более 2 млн украинцев - Минцифры

Через два месяца после запуска мобильного приложения “Дія” его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.

Об этом в FACEBOOK сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Мобильное приложение “Дія” скачали уже более 2 млн украинцев. Из них:

2 025,611 – уникальных пользователей;

1 651,808 – авторизованных пользователей;

1 346,706 – пользователей Android;

670,77 – пользователей iOS.

Какие документы имеются в приложении сейчас:

электронное водительское удостоверение;

техпаспорт;

тестируется е-студенческий;

скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

Как отмечает министерство, документы в “Дії” являются удостоверением личности, и вы можете предъявлять их в случае необходимости правоохранительным органам. Они имеют такую же юридическую силу, что и оригиналы.

“Это особенно актуально в условиях карантина, когда все граждане должны носить с собой документы. Теперь можно не волноваться, что оставили удостоверение дома”, – пишет пресс-служба Минцифры.

Справка Finance.ua:

Скачать приложение можно в App Store та Google Play .

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

Президент Зеленский сообщил о том, что на запущенном Министерством цифровой трансформации портале «Дія» уже доступны онлайн 27 публичных услуг.

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