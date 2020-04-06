Застройщики ждут всплеска продаж жилья в Украине

При условии стабильной экономической ситуации в стране спрос на квартиры на первичном рынке жилья до конца года может увеличиться до 10-15%. Такое мнение высказала руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя.

Главной причиной увеличения спроса эксперт считает соответствие курса национальной валюты “внутрирыночному” курсу, заложенному застройщиками в стоимость квартир еще в декабре 2018 – январе 2019 гг.

“Не секрет, что цены на первичном рынке жилья привязаны к курсу американского доллара. И в конце 2018 года гривневые цены на квартиры соответствовали курсу 27-28 грн/$. Но после резкого укрепления гривны на 17-20% большинство компаний-застройщиков на наиболее ликвидные типы квартир не снизили свои гривневые цены. Другими словами, средние цены соответствовали ценам, сформированным еще в конце 2018 года. И именно этот факт стал одной из причин оттока части потенциальных покупателей, которые хранили свои сбережения в иностранной валюте”, – говорит эксперт.

Вместе с тем, Бедя отметила, что начиная со второй половины марта 2020 года, когда курс гривны снизился к показателям января прошлого года, на рынок вернулись именно “долларовые” покупатели, которые приобретают жилье преимущественно в инвестиционных целях.

Кроме этого, для стимулирования спроса в условиях карантина, застройщики внедрили ряд стимулирующих акций еще и для тех покупателей, которые хранили свои сбережения в гривне.

Так, например, многие крупные компании зафиксировали цену на квартиры по несуществующему курсу 24,8-25,5 грн/$.

“В условиях “карантинного кризиса” большинство крупных девелоперов сконцентрировало свои силы на активном строительстве начатых объектов, а также на стимулировании спроса. Фиксация заниженного курса, с одной стороны, привлекла внимание тех, кто хранил свои сбережения в гривне, а с другой – подобные акции дают возможность приобрести квартиру с дополнительной скидкой в размере около 10% и для “долларовых” покупателей”, – подчеркнула Бедя.

При этом, как считает Бедя, несмотря на существующие риски, доходность вложений при покупке жилья на начальных этапах строительства до момента сдачи объекта в эксплуатацию на сегодняшний день достигает в среднем до 25-30%.