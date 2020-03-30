В "Борисполе" занято 70% паркомест для самолетов

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В международном аэропорту “Борисполь” занято 70% площади паркомест для самолетов.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта “Борисполь”.
“Сейчас в Международном аэропорту “Борисполь” занято 70% паркомест … Соответствующая стоянка платная для перевозчиков, стоимость определяется условиями договора”, – говорится в ответе.
Отмечается, что на перроне аэропорта расположены самолеты авиакомпаний “Международные авиалинии Украины”, “Азур Эйр Украина”, “Роза Ветров”, SkyUp Airlines, Bravo, самолеты бизнес-авиации.
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