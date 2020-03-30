0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 175 0

В "Борисполе" занято 70% паркомест для самолетов

В "Борисполе" занято 70% паркомест для самолетов

В международном аэропорту “Борисполь” занято 70% площади паркомест для самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта “Борисполь”.

“Сейчас в Международном аэропорту “Борисполь” занято 70% паркомест … Соответствующая стоянка платная для перевозчиков, стоимость определяется условиями договора”, – говорится в ответе.

Отмечается, что на перроне аэропорта расположены самолеты авиакомпаний “Международные авиалинии Украины”, “Азур Эйр Украина”, “Роза Ветров”, SkyUp Airlines, Bravo, самолеты бизнес-авиации.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.