В "Борисполе" занято 70% паркомест для самолетов

В международном аэропорту “Борисполь” занято 70% площади паркомест для самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта “Борисполь”.

“Сейчас в Международном аэропорту “Борисполь” занято 70% паркомест … Соответствующая стоянка платная для перевозчиков, стоимость определяется условиями договора”, – говорится в ответе.

Отмечается, что на перроне аэропорта расположены самолеты авиакомпаний “Международные авиалинии Украины”, “Азур Эйр Украина”, “Роза Ветров”, SkyUp Airlines, Bravo, самолеты бизнес-авиации.