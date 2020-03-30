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Украинские меценаты за 5 дней собрали 5 миллионов для Минздрава

Украинские меценаты за 5 дней собрали 5 миллионов для Минздрава

Украинские бизнесмены запустили платформу для помощи украинским медикам, заразившихся коронавирусом при исполнении своих обязанностей. За первые 5 дней было собрано 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

Украинские компании в условиях карантина и мероприятий по предотвращению распространения коронавируса выделяют средства на закупку оборудования для больниц.

По материалам Економічна Правда
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