Покупайте валюту в мобильном приложении ПУМБ Online

Теперь для клиентов Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) доступен сервис валютообмена онлайн прямо в мобильном приложении ПУМБ Online. Услуга предусматривает покупку / продажу валют по курсу, определенному банком на соответствующий день.

Чтобы воспользоваться услугой валютообмена, клиенту нужно иметь два счета ПУМБ: гривневый и валютный (в долларах США, евро или польских злотых). Владельцы кредитных карт ПУМБ могут покупать валюту онлайн также за кредитные средства: для этого в поле «Откуда» нужно выбрать кредитную карту.

Для выполнения операции валютообмена нужно:

на главной странице выбрать меню

«Переводы» – «Обмен валют»

указать сумму и валюты

выбрать счет, с которого будет осуществлено списание средств в валюте продажи, и счет, на который будет осуществлено зачисление средств в валюте покупки.

«Мы запускаем услугу валютообмена онлайн именно тогда, когда она, пожалуй, наиболее востребована. Теперь все клиенты ПУМБ, у которых есть необходимость купить или обменять валюту, могут это сделать в несколько шагов, не выходя из дома. Купить онлайн можно три наиболее популярные валюты – доллары США, евро и польские злотые», – прокомментировал Директор департамента развития Digital бизнеса и дистанционных каналов ПУМБ Михаил Сергиенко.

Чтобы новая опция появилась в ПУМБ Online, нужно обновить мобильное приложение.