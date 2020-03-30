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Названа самая большая группа риска коронавируса в Украине

Названа самая большая группа риска коронавируса в Украине

Среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц в возрасте от 50 лет составляет 87%.

Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья Украины в FACEBOOK.

Из 1319 подтвержденных случаев 95 – среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин – 60-69 лет.

Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

74% – сердечно-сосудистые заболевания;

40% – сахарный диабет

7,5% – новообразования

7,5% – заболевания почек

11% – заболевания легких;

4% – ожирение;

26% – сочетанные заболевания.

Все 38 пациентов были госпитализированы. Также все люди, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.

По материалам Finance.UA
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