Названа самая большая группа риска коронавируса в Украине

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Среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц в возрасте от 50 лет составляет 87%.
Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья Украины в FACEBOOK.
Из 1319 подтвержденных случаев 95 – среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.
Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин – 60-69 лет.
Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
74% – сердечно-сосудистые заболевания;
40% – сахарный диабет
7,5% – новообразования
7,5% – заболевания почек
11% – заболевания легких;
4% – ожирение;
26% – сочетанные заболевания.
Все 38 пациентов были госпитализированы. Также все люди, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.
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