Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12

Обнародована информация о прошивке MIUI 12, а также список смартфонов, которые обновятся до новой версии.

Саму прошивку представят только в сентябре, но бета-версия традиционно будет доступна в августе. Владельцы смартфонов Xiaomi получат новый графический интерфейс GUI, улучшенные или полностью переработанные стандартные приложения, ряд новых функций и возможностей, а также улучшенные уведомления и новый экран блокировки.

В прошивке также появится темная тема Dark Mode, а новое приложение Mi Camera позволит использовать одну руку при съемке. MIUI 12 будет основана на Android 11, но новую операционку от Google получат только новые смартфоны.

Список смартфонов выглядит так: Xiaomi MI 10 Pro, MI 10, MI 9, MI 9 SE, MI 9 Pro, 9 Lite, MI 8 Pro, MI 8, MI 8 Lite, CC9 Pro, Mi Note 10, CC9, CC9E, Mi A3, Mi Mix Alpha, Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mi Mix 2, Mi Max 2, POCO F1, POCO X2, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi K20, Mi 9T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8T, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Y1, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2/S2, Redmi Y3, Redmi Note 6 Pro, Mi A2 Lite, Redmi Note 6, Redmi 6, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Plus, Redmi 5/5A Redmi Note 4/4X. Также новую MIUI 12 получат все смартфоны, которые выйдут в этом году.