0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12

Обнародована информация о прошивке MIUI 12, а также список смартфонов, которые обновятся до новой версии.

Саму прошивку представят только в сентябре, но бета-версия традиционно будет доступна в августе. Владельцы смартфонов Xiaomi получат новый графический интерфейс GUI, улучшенные или полностью переработанные стандартные приложения, ряд новых функций и возможностей, а также улучшенные уведомления и новый экран блокировки.

В прошивке также появится темная тема Dark Mode, а новое приложение Mi Camera позволит использовать одну руку при съемке. MIUI 12 будет основана на Android 11, но новую операционку от Google получат только новые смартфоны.

Список смартфонов выглядит так: Xiaomi MI 10 Pro, MI 10, MI 9, MI 9 SE, MI 9 Pro, 9 Lite, MI 8 Pro, MI 8, MI 8 Lite, CC9 Pro, Mi Note 10, CC9, CC9E, Mi A3, Mi Mix Alpha, Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mi Mix 2, Mi Max 2, POCO F1, POCO X2, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi K20, Mi 9T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8T, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Y1, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2/S2, Redmi Y3, Redmi Note 6 Pro, Mi A2 Lite, Redmi Note 6, Redmi 6, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Plus, Redmi 5/5A Redmi Note 4/4X. Также новую MIUI 12 получат все смартфоны, которые выйдут в этом году.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.