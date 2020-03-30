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В Windows 10 появится новый Центр обновлений

В Windows 10 появится новый Центр обновлений

Грядущее крупное обновление Windows 10 откроет новую систему уведомлений, которая представляет собой новый способ информирования пользователей об обновлениях для ПК.

В обновлении Windows 10 May 2020 (известной как версия 2004 года) появилось новое уведомление, которое появляется в Центре действий, информируя вас о том, что обновление готово к установке, и давая выбрать из трех вариантов. Вы можете “Перезапустить сейчас”, чтобы установить обновление тут же, или выбрать “Перезапустить сегодня”, если вы хотите отложить установку. Кроме того, существует третий вариант “Выбрать час”, который позволяет запланировать обновление на точное время.

Как заметил итальянский технический сайт HTNovo, уведомление сопровождается анимацией, напоминающей пользователям ноутбуков, что им следует подключить свое устройство, чтобы оно работало от сети (а не от батареи) перед установкой обновления. Также обновление Windows 10 включает в себя основные изменения в Cortana – цифровой помощник превращен в отдельное приложение и предлагает более естественный “разговорный” интерфейс – наряду с различными улучшениями интерфейса, настройками виртуальных рабочих столов, диспетчером задач, поиском Windows, и др.

По материалам bigmir.net
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