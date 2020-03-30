В Windows 10 появится новый Центр обновлений

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Грядущее крупное обновление Windows 10 откроет новую систему уведомлений, которая представляет собой новый способ информирования пользователей об обновлениях для ПК.
В обновлении Windows 10 May 2020 (известной как версия 2004 года) появилось новое уведомление, которое появляется в Центре действий, информируя вас о том, что обновление готово к установке, и давая выбрать из трех вариантов. Вы можете “Перезапустить сейчас”, чтобы установить обновление тут же, или выбрать “Перезапустить сегодня”, если вы хотите отложить установку. Кроме того, существует третий вариант “Выбрать час”, который позволяет запланировать обновление на точное время.
Как заметил итальянский технический сайт HTNovo, уведомление сопровождается анимацией, напоминающей пользователям ноутбуков, что им следует подключить свое устройство, чтобы оно работало от сети (а не от батареи) перед установкой обновления. Также обновление Windows 10 включает в себя основные изменения в Cortana – цифровой помощник превращен в отдельное приложение и предлагает более естественный “разговорный” интерфейс – наряду с различными улучшениями интерфейса, настройками виртуальных рабочих столов, диспетчером задач, поиском Windows, и др.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лицВчера, 11:12 - 2651 20
Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантинаВчера, 12:10 - 3649 9
На улицах - с документами и в масках: стали действовать новые ограничения от Кабмина (инфографика)Вчера, 09:01 - 4274 9
Законность усиления карантинных мер в Украине рассмотрят в судеВчера, 22:38 - 420 4
Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в Украине до середины апреляВчера, 19:36 - 660 4
На улицах - с документами и в масках: стали действовать новые ограничения от Кабмина (инфографика)Вчера, 09:01 - 4274 9
Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантинаВчера, 12:10 - 3649 9
Межбанк: НБУ уже вышел на торгиВчера, 11:05 - 3565
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияВчера, 12:03 - 3427 2
Тысяча гривен пенсионерам: разъяснение ПФУ (инфографика)Вчера, 16:02 - 3347 3
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Вчера, 11:44 - 1892 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2351
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5354 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18364 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1222