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Искусственный интеллект Google научил роботов ходить по-собачьи

Искусственный интеллект Google научил роботов ходить по-собачьи

Исследователи Google разработали систему искусственного интеллекта, которая учится на движениях животных, чтобы дать роботам большую ловкость.

Соавторы исследования полагают, что их подход может поддержать разработку роботов, которые могут выполнять задачи в реальном мире, например, транспортировку материалов между многоуровневыми складами. ИИ берет захват движения животного с видео – в данном случае собак – и использует обучение с подкреплением. Это методика обучения на основе достижения целей с помощью наград.

Чтобы подтвердить свой подход, исследователи сначала собрали набор данных о реальных собаках, выполняющих различные навыки. (Обучение в основном проходило в физическом моделировании, поэтому позы опорных движений можно было тщательно отслеживать) Затем, используя различные движения в функции вознаграждения (которая описывает, как должны вести себя агенты), исследователи использовали около 200 миллионов образцов для обучения моделируемого робота для имитации навыков движения.

Обеспечение системы различными опорными движениями позволило исследователям “научить” четвероногого робота Unitree Laikago выполнять различные действия, как они говорят, от быстрой ходьбы (со скоростью до 5 км в час) до прыжков и поворотов.

По материалам bigmir.net
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