Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа

По состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 15,9 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщает пресс-служба “Уктрансгаза”.

Как отметили в пресс-службе, это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние десять лет. Так, год назад, по состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось 8,8 млрд куб. м.

При этом, в 2020 году 1,6 млрд куб. м газа находится в режиме “таможенный склад” (1095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой “таможенный склад” сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлено рядом факторов: накопление рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки-2019 – 21,8 млрд куб. м, невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 из-за теплой зимы – 6,06 млрд куб м. В прошлом сезоне отбора эта цифра равнялась 8,5 млрд куб. м., старт сезона закачки начался раньше, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.