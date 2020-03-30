0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 278 0

Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа

Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа

По состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 15,9 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщает пресс-служба “Уктрансгаза”.

Как отметили в пресс-службе, это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние десять лет. Так, год назад, по состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось 8,8 млрд куб. м.

При этом, в 2020 году 1,6 млрд куб. м газа находится в режиме “таможенный склад” (1095 дней без обложения таможенными платежами). Услугой “таможенный склад” сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлено рядом факторов: накопление рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки-2019 – 21,8 млрд куб. м, невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 из-за теплой зимы – 6,06 млрд куб м. В прошлом сезоне отбора эта цифра равнялась 8,5 млрд куб. м., старт сезона закачки начался раньше, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.