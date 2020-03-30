Масло, сахар, гречка: в магазинах запасов - на несколько недель

Торговые сети Украины обеспечены запасами таких продуктов питания, как сливочное масло, сахар, масло, рис, гречка, минимум на 20 дней.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook.

«Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, растительного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления», – написал Высоцкий.

Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.

26 марта Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева по факту существенного подорожания продуктов в столице.

Ранее АМКУ заявлял о зафиксированном в некоторых регионах подорожании с начала марта гречневой крупы более чем на 50%, пшена – на 24%, сахара – на 16%.

На прошлой неделе, по информации Высоцкого, ажиотажный спрос на продукты питания остановился и объемы их реализации стали постепенно снижаться: продажи сахара упали на 27%, сала – на 30%, масла сливочного – на 50%. Также продажи гречки уменьшились на 17%, муки – на 10%, лука – на 22%.