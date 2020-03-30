Масло, сахар, гречка: в магазинах запасов - на несколько недель

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Торговые сети Украины обеспечены запасами таких продуктов питания, как сливочное масло, сахар, масло, рис, гречка, минимум на 20 дней.
Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook.
«Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, растительного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления», – написал Высоцкий.
Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.
26 марта Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева по факту существенного подорожания продуктов в столице.
Ранее АМКУ заявлял о зафиксированном в некоторых регионах подорожании с начала марта гречневой крупы более чем на 50%, пшена – на 24%, сахара – на 16%.
На прошлой неделе, по информации Высоцкого, ажиотажный спрос на продукты питания остановился и объемы их реализации стали постепенно снижаться: продажи сахара упали на 27%, сала – на 30%, масла сливочного – на 50%. Также продажи гречки уменьшились на 17%, муки – на 10%, лука – на 22%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лицВчера, 11:12 - 2719 20
Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантинаВчера, 12:10 - 3751 9
На улицах - с документами и в масках: стали действовать новые ограничения от Кабмина (инфографика)Вчера, 09:01 - 4425 9
Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в Украине до середины апреляВчера, 19:36 - 789 5
Законность усиления карантинных мер в Украине рассмотрят в судеВчера, 22:38 - 599 4
На улицах - с документами и в масках: стали действовать новые ограничения от Кабмина (инфографика)Вчера, 09:01 - 4425 9
Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантинаВчера, 12:10 - 3751 9
Межбанк: НБУ уже вышел на торгиВчера, 11:05 - 3650
Тысяча гривен пенсионерам: разъяснение ПФУ (инфографика)Вчера, 16:02 - 3510 3
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияВчера, 12:03 - 3469 2
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Вчера, 11:44 - 1987 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2362
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5373 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18394 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1226