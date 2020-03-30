Минцифры поможет стать айтишником

Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости, Ассоциация “IT Ukraine” и IT-академии запустили в Киеве пилотный проект, который поможет любому оценить свой потенциал как IT-специалиста, выбрать и получить специальность.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“Украинский ІТ-рынок требует около 40 тысяч новых специалистов. Но современная образовательная система в Украине не может обеспечить нужного притока высококвалифицированных ІТ-специалистов. Частично решить эту проблему может профессиональная переориентация. Ведь многие талантливые люди получили в свое время специальности, не востребованные на современном рынке. И именно ІТ-сфера может стать для них новым местом работы”, – говорится в сообщении.

В чем суть проекта:

первый этап пилотного проекта начался 3 апреля. Это тест Pathfinder. Его цель — помочь людям выбрать профессию в перспективной сфере. На основе информации, которую предоставляет человек, искусственный интеллект в Pathfinder подбирает наиболее близкую профессию из перечня актуальных IT-направлений (предварительно участники проекта собрали информацию, в каких именно специалистах нуждаются украинские ІТ-компании). Человек получает результат: несколько направлений на выбор, в которых он мог бы развиваться, и их краткое описание;

на втором этапе участники проекта должны будут пройти второе тестирование. Оно определит общие способности и потенциал кандидатов;

далее, по результатам прохождения второго теста определяются наиболее подходящие кандидаты. Эти люди смогут пройти обучение в ІТ-академиях, участвующих в проекте. Обучение будет оплачено Государственным центром занятости, средствами, выделяемыми государством на эти цели;

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после окончания обучения Минцифры и Ассоциация “IT Ukraine” будут способствовать трудоустройству кандидатов в ведущие ІТ-компании.

“В случае, если пилотный проект окажется удачным, уже с сентября этого года такая схема заработает на всю страну”, – отметили в Минцифры.

Пройти тест можно по ссылке .

Справка Finance.ua:

В 2019 году количество занятых специалистов в украинском ІТ достигало отметки 190 тысяч. Всего за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.

По данным портала hh.ua | grc., новичкам в IT-отрасли чаще всего предлагают такие должности: 18% вакансий – разработчики ПО; 15% – сотрудники поддержки; 15% – отдел продаж; 11% – административный отдел; 4-6% – инженеры, системные администраторы, специалисты по CRM -систем.

Средняя заработная плата топ-менеджера в ІТ составляет 5419$, верхний уровень – 9800$.

По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ІТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.

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