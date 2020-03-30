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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,476 млн и 45,779 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 29), максимальный курс продажи доллара 27,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,24-27,25 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 80,255 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,3000 – 844
27,2500 – 50 000
27,2000 – 1 300
27,1700 – 30 000
27,1600 – 15 000
27,1500 – 29 000
27,1500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1900 – 45 000
27,1900 – 99 000
27,1900 – 77 777
27,1900 – 30 000
27,2000 – 20 000
27,2000 – 50 000
27,2000 – 55 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2322 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1201 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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По материалам Finance.UA
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