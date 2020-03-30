Какие товары подорожали за время карантина (инфографика)

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В марте произошел рост цен на отдельные товары: мясо, гречку, туалетную бумагу, чеснок, лимоны, лук и лекарства.
Об этом сообщает НБУ в своем отчете.
“Подорожание отдельных товаров в марте обусловили несколько факторов. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, сужение предложения из-за введения карантинных мер и закрытия продовольственных рынков. Также имело место определенное ослабление гривны”, – отметили в ведомстве.
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Также в отчете указано, что цены на продукты питания, по оперативным данным, в дальнейшем растут, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились.
Так, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств).
“Рост цен на услуги сдерживается ограниченным спросом на них. В частности, в последние дни практически остановили рост цены на доставку из заведений общественного питания”, – отмечают в Нацбанке.
К своеобразным “индикаторам кризиса” относятся гречневая группа и туалетная бумага. Также значительно подорожали продукты “антисептики” – чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года.
Цены на лекарственные препараты растут под давлением спроса и ослабления гривны.
Зато рост цен на услуги сдерживается ограниченным спросом на них. В частности, в последние дни практически остановили рост цены на доставку из заведений общественного питания. Неизменными остались и услуги химической чистки, которые доступны для заказа через интернет.
Также отметили, что продолжается снижение цен на топливо под влиянием падения мировых цен из-за избыточного предложения и падения спроса.
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