Межбанк: НБУ уже вышел на торги

В понедельник, 6 апреля, на валютном рынке по прежнему будет не скучно никому – ни клиентам, ни банкам, ни НБУ. По нашим расчетам сегодня объемы операций на межбанке составят до $250-330 млн при заключении до 610 сделок.

Как и всю прошлую неделю – основную роль в формировании тренда по курсу будут играть крупные игроки и Нацбанк, но к этому добавится фактор покупки валюты “дочками” иностранных компаний. Обычно это дает дополнительный заработок спекулянтам, которые в такие моменты не прочь нажиться на более сговорчивых по курсу иностранцах. Но это при обычной ситуации на межбанке, а не в период кризиса и карантина. Импорт резко сокращается, причем – во всех сегментах. Людям не до дорогостоящих покупок импортной техники или товаров и выручка от реализации у импортеров сократилась. Отсюда и падение спроса с их стороны на валюту. С предложением – получше, экспортеры стараются хоть что-то продать (особенно в части сельхозпродукции из той, на которую пока нет ограничений нашего правительства и которую сейчас достаточно активно покупают другие страны из-за карантина. Да и аграриям надо финансировать посевную. Так что при ситуативном росте предложения видим достаточно низкий уровень спроса.

Что может изменить эту выгодную ситуацию для гривны? Нерезиденты, у которых есть гривна от предыдущих погашений ОВГЗ и частично все же те “дочки” иностранных компаний, которые по решению материнских компаний будут покупать валюту для вывода дивидендов. Но пока их объемы легко перекрываются предложением аграриев, что дает Нацбанку шанс на выкуп излишка доллара на торгах . Что он и делает еще с прошлой недели.

На момент завершения статьи уже стало известно, что НБУ сегодня уже в первый раз вышел на торги и покупает доллар по 27,25 гривен. Мы уверены, что он продолжит по возможности это делать и дальше в течение дня.

По нашему прогнозу, коридор по доллару в понедельник 6 апреля будет находиться в пределах 27,12-27,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,42 / 27,46

евро – 29,57 / 29,61

российский рубль – 0,3563 / 0,3570

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