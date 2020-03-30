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Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лиц

Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лиц

В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Киевская городская государственная администрация (КГГА) приобрела 400 видеокамер с функцией измерения температуры и распознавания лица.

Как сообщает ITC, систему термального скрининга общей стоимостью 65 млн грн планируется использовать для выявления потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из признаков которой является повышенная температура тела. Информация о закупке появилась на портале публичных закупок Prozorro.

В сопроводительной документации указано, что в аукционе победило общество с ограниченной ответственностью “Интевро”, которое до 25 апреля 2020 года поставит и смонтирует в Киеве 400 тепловизионных купольных IP-камер Hikvision DS-2TD1217B-6/PA.

Стоимость каждой камеры составляет 125,066 тысяч грн плюс 10,250 тысяч грн стоит монтаж и пусконаладочные работы на каждую камеру, таким образом все оборудование стоит 60,031 млн грн, все услуги — 4,92 млн грн, а точная общая сумма — 64,951 млн грн.

По материалам Дело
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