На рынке труда сокращается число вакансий — НБУ

В течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хоть и меньшими темпами, чем в течение первой недели.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

По данным Нацбанка:

за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%;

количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина в дальнейшем практически не менялась;

практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий. – Ред.), за исключением розничной торговли и финансов.



bank.gov.ua

Справка Finance.ua:

4 из 10 украинцев отмечают, что с начала карантина произошли негативные изменения в трудоустройстве – уменьшение зарплаты, неоплачиваемый отпуск и увольнение. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

По обновленному макропрогнозу Кабмина на 2020 год, среднемесячная заработная плата работников брутто составит 10,7 тыс. грн.

Почти половина украинцев (40%) не имеют финансовых сбережений на период карантина. Об этом сказано в исследовании аналитической компании Research&Branding Group.

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