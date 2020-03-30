Эр-Рияд и Москва не договорились

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на начало следующей недели, была перенесена на 9 апреля.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Издание пишет, что встреча ОПЕК+ перенесли, поскольку Эр-Рияд и Москва не решили, кто виноват в падении цен.
На заседании будет решен вопрос стабилизации цен на нефть. Прежде всего, сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии и России. Эр-Рияд и Москва перед переговорами заявили, что и другие государства-нефтепроизводители должны присоединиться к сокращению добычи нефти, – говорится в сообщении.
Виртуальное заседание ОПЕК + перенесли после того, как Саудовская Аравия осуществила дипломатический демарш против президента РФ Владимира Путина.
В своем заявлении в субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил, что комментарии Путина с обвинениями Эр-Рияда в разрыве пакта между двумя странами в марте были “полностью лишены правды”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%7 ч. назад - 4890 14
Цены на лимоны взлетели и стремятся обновить рекорд15 ч. назад - 1555 6
В Киеве вырос спрос на однокомнатные квартиры (инфографика)4 ч. назад - 1518 5
Из-за нового "антикризисного" закона украинские города останутся без дорог и коммунальных сетей9 ч. назад - 1003 4
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина7 ч. назад - 9948 3
Как физлицу получить информацию о своем налоговом долгеВчера, 16:19 - 11253 1
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина7 ч. назад - 9948 3
Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж5 ч. назад - 6205
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%7 ч. назад - 4890 14
Для офф-роуда: ТОП-5 лучших рамных внедорожников (фото)12 ч. назад - 4557
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2081
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5025 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 17659 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1116
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 8059 5