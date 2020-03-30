Грязным воздух в Киеве будет еще несколько дней - ГСЧС

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Загрязнение воздуха в Киеве связано с антициклоном, высоким давлением, слабым ветром и повышением температуры в приземном слое, которое продлится в ближайшие несколько дней.
Об этом сообщает ГСЧС.
“По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое.
Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.
Как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней”.
По данным Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.
“Характер погоды 4 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха”.
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