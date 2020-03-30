Электронные сервисы ГНС: как дистанционно общаться с налоговой

В связи с объявлением в Украине карантина Государственная налоговая служба рекомендует использовать электронные сервисы – Единое окно и Электронный кабинет.

Единое окно. Здесь можно формировать и подавать отчетность. Сервис размещен на веб-портале ГНС в разделе «Главная / Электронная отчетность / Специализированное клиентское программное обеспечение для формирования и подачи отчетности в «Единое окно подачи электронной отчетности»/.

Электронный кабинет. Вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу:

cabinet.tax.gov.ua , а также через официальный веб-портал ГНС.

В приватной части Электронного кабинета плательщику предоставлена ​​возможность:

отправить в любой контролирующий орган письма в электронном виде (меню «Переписка с ГНС»);

доступ к личной информации, в частности регистрационным и учетным данным (меню «Учетные данные»), данным интегрированных карт (меню «Состояние расчетов с бюджетом»), перечню полученных документов и поданной отчетности налогоплательщика (меню «Входящие/исходящие документы»);

посмотреть состояние расчета с бюджетом (меню «Состояние расчетов с бюджетом»);

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получить выписку о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС , отправив запрос на его получение;

получить справку об отсутствии задолженности по платежам, контроль за удержанием которых возложен на контролирующие органы;

отправить запросы на получение информации, заявления на регистрацию плательщиком отдельных налогов, получить выписки из реестров;

создавать и отправлять электронные документы: налоговой и статистической отчетности, отчета по суммам начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

воспользоваться другими электронными сервисами и получить полезную информацию.

Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет для граждан, который позволяет:

доступа к регистрационным данным об объектах налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГНС из соответствующих реестров других государственных органов);

доступа к составленным налоговым уведомлениям – решениям по суммам начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;

подача декларации об имущественном состоянии и доходах;