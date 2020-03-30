Электронные сервисы ГНС: как дистанционно общаться с налоговой

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В связи с объявлением в Украине карантина Государственная налоговая служба рекомендует использовать электронные сервисы – Единое окно и Электронный кабинет.
Единое окно. Здесь можно формировать и подавать отчетность. Сервис размещен на веб-портале ГНС в разделе «Главная / Электронная отчетность / Специализированное клиентское программное обеспечение для формирования и подачи отчетности в «Единое окно подачи электронной отчетности»/.
Электронный кабинет. Вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу:
cabinet.tax.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГНС.
В приватной части Электронного кабинета плательщику предоставлена возможность:
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Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет для граждан, который позволяет:
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