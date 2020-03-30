0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Электронные сервисы ГНС: как дистанционно общаться с налоговой

Электронные сервисы ГНС: как дистанционно общаться с налоговой

В связи с объявлением в Украине карантина Государственная налоговая служба рекомендует использовать электронные сервисы – Единое окно и Электронный кабинет.

Единое окно. Здесь можно формировать и подавать отчетность. Сервис размещен на веб-портале ГНС в разделе «Главная / Электронная отчетность / Специализированное клиентское программное обеспечение для формирования и подачи отчетности в «Единое окно подачи электронной отчетности»/.

Электронный кабинет. Вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу:
cabinet.tax.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГНС.

В приватной части Электронного кабинета плательщику предоставлена ​​возможность:

  • отправить в любой контролирующий орган письма в электронном виде (меню «Переписка с ГНС»);
  • доступ к личной информации, в частности регистрационным и учетным данным (меню «Учетные данные»), данным интегрированных карт (меню «Состояние расчетов с бюджетом»), перечню полученных документов и поданной отчетности налогоплательщика (меню «Входящие/исходящие документы»);
  • посмотреть состояние расчета с бюджетом (меню «Состояние расчетов с бюджетом»);

Читайте также: ГНС выводит из тени сферы экономики, которые уклонялись от уплаты налогов – Верланов

  • получить выписку о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС, отправив запрос на его получение;
  • получить справку об отсутствии задолженности по платежам, контроль за удержанием которых возложен на контролирующие органы;
  • отправить запросы на получение информации, заявления на регистрацию плательщиком отдельных налогов, получить выписки из реестров;
  • создавать и отправлять электронные документы: налоговой и статистической отчетности, отчета по суммам начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • воспользоваться другими электронными сервисами и получить полезную информацию.

Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет для граждан, который позволяет:

  • доступа к регистрационным данным об объектах налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГНС из соответствующих реестров других государственных органов);
  • доступа к составленным налоговым уведомлениям – решениям по суммам начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;
  • подача декларации об имущественном состоянии и доходах;
  • получение сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.