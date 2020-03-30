Бензин и дизельное топливо подешевели почти на четверть

Крупные розничные сети АЗС с 3 января по 2 апреля в среднем снизили цены на бензин и дизтопливо при пересчете в доллары на 23-24% (на 0,26 доллара/литр и 0,27 доллара/литр), до 0,89 доллара/литр и 0,86 доллара/литр соответственно.

Об этом пишет Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу “А-95”.

Премиальные сети ОККО и WOG за этот период снизили цены в долларовом эквиваленте на 21%, группа Приват, которая работает в эконом-сегменте – на 24%. Цены на бензины и ДТ в сетях Glusco, Amic и KLO опустились на 23-26%. Максимальное снижение зафиксировано в сети Sun Oil – 30%. Эксперты отмечают, что основное снижение цен произошло за счет девальвации гривны: с начала года она ослабла по отношению к доллару на 17% – с 23,68 гривны/доллар до 27,75 гривны/доллар.

Кроме того, под воздействием внешней конъюнктуры, начиная с 20-х чисел марта, розничные операторы начали снижать цены в гривне: за последнюю неделю средняя цена бензинов и ДТ опустилась на 1,75 гривны/литр. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на бензин и ДТ в рознице, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.