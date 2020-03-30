Рост цен из-за карантина был краткосрочным и существенно не повлияет на инфляцию — Нацбанк

В Национальном банке Украины не считают, что стремительный рост цен на продукты, который наблюдался в Украине сразу после введения карантина, существенно повлияет на общий уровень инфляции и, следовательно, на установление размера учетной ставки НБУ.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий во время брифинга 3 апреля.

«Действительно, был рост цен, но мы считаем, что этот рост будет краткосрочным, ведь он вызван психологическим фактором. И уже сейчас мы видим, что ситуация постепенно улучшается и цены на продукты постепенно снижаются. Поэтому пока мы не рассматриваем значительного влияния на инфляцию в связи с этим ажиотажным спросом», — сообщил Чурий.

В Национальном банке отмечают, что пока продолжают наблюдать за динамикой цен в Украине и готовы оперативно реагировать на инфляцию, изменяя уровень процентной ставки.

Олег Чурий добавил, что сейчас в Нацбанке не меняли своего прогноза по снижению учетной ставки в 2020 году, однако готовы пересмотреть его в следующем квартале (такой прогноз НБУ делает раз в квартал). Отметим, что ранее Нацбанк прогнозировал снизить учетную ставку до 7% в 2020 году. Сейчас она составляет 10% годовых.

Справка Finance.ua:

12 марта Нацбанк снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых.