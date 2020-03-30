В "Укрпочте" повысили зарплаты

“Укрпочта” на время карантина ввела надбавку в размере 15% к зарплате для всех сотрудников отделений и курьеров, а еще начала бесплатно развозить их на работу.

Об этом сообщил глава “Укрпочты” Игорь Смелянский в FACEBOOK.

Надбавки. Вводится 15% надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки. Также остается в силе система мотивации для отделений, сортировок, почтальонов и курьеров.

Система специального страхования для сотрудников. В случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме (если есть подтвержденные врачом признаки выраженной дыхательной недостаточности), получит, в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным, 25 тысяч гривен на восстановление и лечение.

Справка Finance.ua:

В Укрпочте можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн-услугами:

Получить пенсию и социальные выплаты,

Оплатить коммунальные платежи,

Заказать лекарства,

Оформить онлайн-подписку,

Получить почтовый перевод «С карты домой»,

Заказать продукты и другие товары широкого потребления,