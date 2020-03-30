В "Укрпочте" повысили зарплаты

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“Укрпочта” на время карантина ввела надбавку в размере 15% к зарплате для всех сотрудников отделений и курьеров, а еще начала бесплатно развозить их на работу.
Об этом сообщил глава “Укрпочты” Игорь Смелянский в FACEBOOK.
Надбавки. Вводится 15% надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки. Также остается в силе система мотивации для отделений, сортировок, почтальонов и курьеров.
Система специального страхования для сотрудников. В случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме (если есть подтвержденные врачом признаки выраженной дыхательной недостаточности), получит, в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным, 25 тысяч гривен на восстановление и лечение.
В Укрпочте можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн-услугами:
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